Asti, il comune mette a disposizione di commercianti e cittadini il servizio “Bogia poch”

Considerata la nuova stretta prevista dal DPCM del 03.11.2020, l’Amministrazione Comunale di Asti mette nuovamente a disposizione, sul sito internet del Comune di Asti, una pagina per informare i cittadini sulle attività che esercitano commercio con asporto o consegna a domicilio.

L’elenco delle attività, che hanno dato la loro disponibilità a essere nuovamente inserite nell’elenco, è già presente sul sito al seguente link https://www.comune.asti.it/pagina1004_bogia-pch.html, dove già ora gli esercenti hanno la possibilità di reperire le informazioni necessarie per aderire.

L’elenco sarà aggiornato giornalmente. L’Amministrazione invita tutti a condividere il link al fine di una massima diffusione.

Il Sindaco Maurizio Rasero, a tal proposito, dichiara ” È importante che ogni eventuale acquisto avvenga presso gli esercenti astigiani per non disperdere le scarse risorse di questo territorio, oltre che per la grande professionalità dei nostri operatori.”

In merito il Vicesindaco Marcello Coppo aggiunge “Abbiamo attivato l’iniziativa BOGIA POCH per permettere ai cittadini di conoscere l’elenco degli esercizi che forniscono il servizio di asporto e consegna a domicilio e, in sinergia con ASP S.p.A., stiamo predisponendo un servizio di ecommerce online che sarà attivo a partire dal 1 dicembre, in modo che, anche in caso di estensione delle attuali restrizioni, sarà possibile acquistare dagli esercenti locali. Mai come in altri periodi, sarà fondamentale un forte senso di comunità.”