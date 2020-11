Asti e nuovo DPCM, la riorganizzazione degli uffici comunali: orari e recapiti per prendere appuntamento

A seguito dell’ultimo DPCM che pone il Piemonte in zona rossa e obbliga i datori di lavoro pubblici a “limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili”, i servizi comunali sono stati riorganizzati.

Di seguito: gli uffici che rimarranno aperti al pubblico per questo periodo di lockdown (da oggi 6 novembre per 15 giorni) ed i rispettivi orari per fissare un appuntamento; gli uffici chiusi e le modalità per mettersi in contatto.

Servizi Demografici

Servizi di Stato Civile (atti di morte/nascita; pubblicazioni e matrimoni; autorizzazioni al trasporto/seppellimento cremazione delle salme, emissione certificazioni), telefoni: 0141/399632-0141/399590.

Anagrafe (carte di identità elettroniche e pratiche di immigrazione e cambio indirizzo, emissione certificazioni), telefoni: 0141/399399-0141/399635-0141/399656.

Elettorale telefono 0141/399414.

Emissione pass e permessi telefoni 0141/399431-0141/399389.

I servizi vengono gestiti allo sportello con accesso, previo appuntamento telefonico, su tutti i giorni della settimana.

Servizio Tributi

Gli sportelli del Servizio Gestione Tributi IMU e TARI rimangono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari, previo appuntamento al numero 0141/399969:

lunedì, martedì e mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Ufficio uscieri/piantoni

Al piano terra di Palazzo Civico, rimarrà aperto al pubblico per il deposito e la consegna di atti giudiziari, di agenti della riscossione e della corrispondenza dei residenti presso la Casa comunale nonché per le richieste di pubblicazione atti, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Settore Urbanistica

Gli uffici saranno chiusi al pubblico.

I contatti con gli utenti per informazioni sulle pratiche edilizie avverranno in videoconferenza previa prenotazione sul portale del comune di Asti al link di accesso diretto “agenda urbanistica” :https://astibook.it/

Mentre la presentazione delle pratiche e la richiesta di accesso agli atti avverrà esclusivamente on line attraverso il link sportello unico digitale:

https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=005005&IdPage=SSU

Ufficio Viabilità

Riceve le istanze dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì unicamente via e-mail all’indirizzo r.messicani@comune.asti.it telefono 0141/399291, trasmettendo con lo stesso mezzo le ordinanze della Polizia Municipale.

Corpo di Polizia Municipale

Si effettua l’ordinaria attività di presidio e controllo del territorio.

Gli uffici presso il Comando di via Fara ricevono su appuntamento e per urgenze dal lunedì al sabato con orario 8,30 – 12,30 – Centralino: 0141/399900

Servizio Commercio su Aree Pubbliche (telefoni 0141/399869-0141/399858) e Ufficio Notifiche (telefoni 0141/399212-0141/399217) ((via G. Natta n. 3):

Si riceve solo su appuntamento lunedì, mercoledì, venerdì con orario 9,00 – 12,00

Archivio Storico

In considerazione dei bonus e superbonus edilizi, attestazioni genealogiche urgenti per eredità e tesi di laurea, l’archivio storico è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30 esclusivamente su appuntamento allo 0141/399339.

Ufficio Protocollo

Presso il piano terra di Palazzo Mandela lo sportello è aperto tutti i giorni ore 9-12 .

Servizi Sociali

Il Segretariato Sociale rimarrà aperto solo telefonicamente tutti i giorni con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 mentre il martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 – telefono 0141/399490.

Per le emergenze, su appuntamento telefonico, ci sarà sempre un operatore presente.

I seguenti servizi: area Casa – area Minori – area Adulti – area Socio Sanitaria saranno presenti solo telefonicamente ed in presenza per la gestione delle urgenze allo 0141/399468.

Banca del Dono: 0141/399084

Servizio istruzione

I nidi resteranno aperti con l’orario consueto.

Saranno disponibili telefonicamente e per urgenze in presenza l’unità operativa mense, l’unità operativa integrazione scolastica, l’unità operativa nidi ed il servizio trasporti scolastici – telefono 0141/399444.