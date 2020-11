Asti da domani saranno distribuite le “Mascherine contro la violenza”

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli Assessorati alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, con il sostegno del Nodo antidiscriminazioni locale, promuovono l’iniziativa “Mascherine contro la violenza”, che prevede la distribuzione di mascherine in stoffa, riutilizzabili e lavabili fino a 20 volte, per portare sempre con sé un messaggio di solidarietà e per non dimenticare le vittime di violenza.

Le mascherine saranno distribuite a partire da sabato 21 novembre dall’Associazione Il Dono del Volo presso la Banca del Dono – Piazza Roma 8 (per info 0141/399084). Il ricavato delle eventuali offerte raccolte sarà messo a disposizione delle donne vittime di violenza per l’acquisto di biancheria intima e di beni di prima necessità.

Il Sindaco Maurizio Rasero e gli Assessori Cotto e Pietragalla, sostenendo che fare rete è fondamentale per la riuscita dei progetti sul territorio, ricordano che l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Provincia di Asti, con la Consigliera di Parità della Provincia e con le Commissioni Pari Opportunità comunali e provinciali.

L’iniziativa è stata inserita nel calendario intitolato “Perché un giorno solo non basta”, promosso dal Comune di Asti, che raccoglie una serie di appuntamenti e occasioni di riflessione e di discussione sul tema della violenza contro le donne.