Asti, “APRI alla fiducia” il prossimo appuntamento online

Prosegue on line il seminario per parlare di relazioni positive, inclusione e rielaborazione del trauma

In calendario ultimo appuntamento del seminario “Apri alla fiducia. Ripartiamo insieme con gli alleati vincenti: relazioni positive, inclusione e rielaborazione del trauma” organizzati dall’Apri Asti. Lunedì 16 novembre Barbara Venturello approfondirà il tema “Disabilità sensoriale alla luce del benessere e dell’inclusione”. In applicazione delle disposizioni dell’ultimo DPCM, l’incontro sarà trasmesso via Skype, dalle 15:30 alle 17; si chiede di collegarsi già dalle 15.

Per richiedere il link dell’incontro scrivere a asti@ipovedenti.it