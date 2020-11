Asti, al via “Perché un giorno solo non basta”: eventi online per dire no alla violenza di genere

Anche quest’anno l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuove una serie di iniziative concordate unitamente al Tavolo di lavoro delle Pari Opportunità, a cui partecipano Enti e Associazioni del territorio astigiano.

E’ stato realizzato il calendario “Perché un giorno solo non basta”, che raccoglie una serie di appuntamenti online che metteranno la donna al centro, proponendo, in modi e con percorsi diversi, occasioni di riflessione e di discussione sul tema della violenza contro le donne.

“Il momento di difficoltà che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, dove la condivisione quotidiana degli spazi abitativi e la libertà di circolazione limitata aggravano i rischi e le problematiche di donne e bambini in situazioni di pericolo, si è voluto creare un contenitore di iniziative con i contributi di tutti, per sottolineare che l’attenzione a questi temi tanto importanti resta alta” spiegano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla

Iniziative dedicate alla cittadinanza tutta, con un occhio di riguardo anche alle scuole secondarie di secondo grado della città.

I contributi alla realizzazione del calendario, tutti online, sono maggiormente fruibili anche da casa, attraverso l’utilizzo delle principali piattaforme social e siti internet degli Enti e delle Associazioni partecipanti.

“La popolazione è invitata a partecipare agli eventi online, scegliendo una delle tante opportunità e proposte e seguendole comodamente dalle proprie abitazioni, per essere partecipi del lavoro portato avanti da tante Associazioni ed Enti sul territorio e aumentare la consapevolezza della complessità di un fenomeno tanto attuale” concludono Rasero e Pietragalla.

Di seguito la locandina con il Programma “Un giorno solo non basta”