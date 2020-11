Riceviamo e pubblichiamo

Parte da oggi la campagna WEB con l’hashtag ” #NO! alla privatizzazione della nostra Casa di Riposo “.

La campagna, lanciata dalle categorie del Pubblico Impiego di CGIL CISL e UIL, e a cui hanno aderito le RSU e le maestranze della struttura, i massimi rappresentanti Confederali e delle Categorie dei tre sindacati, vuole tenere alta l’attenzione sul nostro importantissimo presidio socio-sanitario.

Galleria fotografica campagna Cgil Cisl Uil " #NO! alla privitazzazione della nostra Casa di Riposo "









Non si ferma la raccolta firme, i cui numeri continuano a salire. Chi è interessato a firmare contatti le sedi provinciali di CGIL , CISL e UIL per apporre la propria firma a difesa della Casa di Riposo Città di Asti.

Invitiamo tutti coloro i quali hanno a cuore come noi il futuro del “Maina” di fotografarsi o farsi fotografare con il volantino e pubblicarlo sui social network facebook, instagram, etc…

l’HASHTAG da utilizzare è “#NO! alla privatizzazione della nostra Casa di Riposo ”

FP CGIL – CISL FP – UIL FPL