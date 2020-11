ASL Piemonte: cercasi personale per la prevenzione nell’ambiente e nei luoghi lavoro

Dalla Regione arriva la richiesta per il reclutamento di personale a tempo determinato nell’ambito dell’emergenza Covid-19 da impiegare nelle aziende sanitarie piemontesi.

Il profilo richiesto è quello di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Cat. D.

Domande/Offerte dal Lun, 02/11/2020 – 09:00

Scadenza Mer, 04/11/2020 – 23:59

Rivolto a Cittadini, Enti pubblici, Imprese e liberi professionisti, Terzo settore.

Per far fronte alle necessità delle Aziende Sanitarie Piemontesi connesse all’emergenza COVID–19, si rende necessario emettere il presente avviso pubblico per soli titoli per il reclutamento di personale a tempo determinato, da destinare alle Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro– Cat. D.

La conseguente procedura assuntiva sarà gestita direttamente dalle singole Aziende interessate. L’inserimento nella graduatoria non comporterà il diritto all’assunzione; tale graduatoria potrà essere progressivamente utilizzata secondo le esigenze delle Aziende.

Ogni candidato, all’atto dell’iscrizione, dovrà indicare per quale Azienda intenda concorrere tra le seguenti:

ASL Città di Torino, ASL TO 4, ASL VC, ASL VCO, ASL BI, ASL AL, ASL NO, A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Il candidato può optare per UNA SOLA delle suddette Aziende Sanitarie.

Collegarsi al sito : https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: personale.dirmei@aslcittaditorino.it o al n. telefonico 0115662816

AVVISO TECNICO PREVENZ AMB LAVORO COVID