Arresto del piromane delle auto ad Asti, Fratelli d’Italia: “M5S attacca il sindaco per bassa propaganda”

Notiamo come il movimento 5 stelle voglia scaricare responsabilità sul Sindaco solo per pura bassa propaganda.

Un atteggiamento di sciacallaggio che però si è ritorto contro chi lo ha tenuto. Nei giorni passati il M5S ha colpevolizzato l’Amministrazione di non aver fatto nulla contro gli episodi di danneggiamento a diverse auto parcheggiate in strada. Le Forze dell’Ordine invece hanno subito individuato il colpevole, un 17enne reo confesso che aveva già dato prova di sé con analoghi episodi e che era nuovamente in libertà, non certo per colpa del Sindaco ma di norme che non tutelano a dovere gli onesti.

Chi dovrebbe mettere a disposizione strumenti per evitare che si ripetano tali episodi? il Parlamento ovviamente, magari su proposta del Ministro della Giustizia. Bene, chi è l’attuale partito di maggioranza relativa in Parlamento? il Movimento 5 Stelle. Chi è il Ministro della Giustizia? L’on. Bonafede del Movimento 5 Stelle. Cosa stanno facendo in Parlamento? Niente. E al Governo? Liberano i mafiosi (nonostante che Fratelli d’Italia avesse fatto notare come le nuove norme avrebbero potuto avere tali conseguenze). Se veramente il consigliere Cerruti volesse far qualcosa per la sicurezza di Asti, dovrebbe alzare la cornetta con i suoi referenti politici e chiedere che cambino rotta. Purtroppo il parlamentare non pervenuto on. Romano li ha scaricati per folgorazioni sulla via del referendum ma se “uno vale uno” qualcuno da chiamare a Roma lo dovrebbero trovare per presentare una proposta in merito, tra un DPCM e l’altro.

Gruppo consigliare Fratelli d’Italia

Segreteria Provinciale

Giacomini Luigi