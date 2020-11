Anna Maria Spadafora confermata rettrice del Comitato Palio di San Damiano d’Asti

Venerdì scorso, 30 ottobre, si è riunita l’assemblea dei soci del Comitato Palio di San Damiano d’Asti per il rinnovo delle cariche sociali.

E’ stata rieletta rettrice Anna Maria Spadafora (nella foto di repertorio), confermata alla guida del comitato rossoblu anche per il prossimo anno.

Il direttivo è composto da 8 membri, ecco tutte le cariche interne

Vice rettori: Piero Torchio, Matteo Guelfo, Alessia Olivero, Gioele Remondino

Tesoriere: Bianca Deltetto

Segretario: Alessia Olivero

Consiglieri: Alessandro Romanato, Suity Migliasso, Rita Campi.

In un anno che non ha visto la disputa del Palio di Asti, il Comitato Palio di San Damiano d’Asti è stato protagonista della serata rosso blu e la cena propiziatoria nel mese di settembre, mentre il gruppo sbandieratori, musici e figuranti storici si sono esibiti a Cambiano (sagra del pomodoro) e Torino (festa rionale di via Venarìa) nei mesi di settembre ed ottobre.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi (già iniziati) per imparare a sbandierare e suonare (tamburo e chiarine). Per chi fosse interessato i riferimenti sono Davide Valsania 338/6216243 e Vanessa Servidio 349/0834166 mail sbandieratorisandamiano@gmail.com