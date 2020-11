Anche gli astigiani colpiti dalla scomparsa di Diego Armando Maradona

La notizia della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta in Argentina a causa di un arresto cardio-respiratorio, ha colpito anche molti astigiani che hanno subito inondato i social con il ricordo del campione argentino.

Un cordoglio trasversale manifestato sia da diversi esponenti politici, sia dagli esponenti del mondo del calcio astigiano, ma anche semplici cittadini e appassionati di calcio e non solo: chi ha semplicemente postato una foto, chi l’ha accompagnata con una dedica per far capire cosa abbia significato per lui Maradona, in tanti hanno voluto postare il proprio messaggio per ricordare uno dei più grandi calciatori di sempre.

Foto fonte Di Revista El Grafico – http://fotos.elgrafico.com.ar/thumbs/478d2bc3e8b33_100.jpg and http://fotos.elgrafico.com.ar/ampliada.php?id=4869