All’Enaip Asti si studia la Costituzione italiana in chiave contemporanea

Avvicinarsi agli articoli della Costituzione per le giovani generazioni spesso risulta ostico e poco interessante. Per questo nasce “La Costituzione più bella del mondo” un progetto di Marimo, agenzia pubblicitaria indipendente, che Enaip Piemonte ha deciso di portare in 15 classi di 8 dei suoi centri di formazione (Asti, Alessandria, Settimo, Biella, Borgosesia, Domodossola, Novara e Rivoli),. Obiettivo: far conoscere a 300 studenti i principi della Costituzione Italiana, attraverso un linguaggio contemporaneo, che mescola simboli e grafica.

I creativi dell’agenzia hanno tradotto i primi 12 articoli della Costituzione in simboli e successivamente in combinazioni di simboli, per disegnare la migliore espressione dello spirito contenuto nelle parole dei Costituenti. Ne sono nati 12 manifesti innovativi e vivaci ch saranno usati come materiale didattico per spiegare la costituzione agli allievi.

A loro sarà poi chiesto di ragionare in particolar modo sull’ART 3, dedicato all’uguaglianza, e sull’ART 34, che parla del diritto allo studio. “Si tratta di una modalità innovativa di insegnare educazione alla cittadinanza, per avvicinare i giovani ai principi della nostra Costituzione – spiega Isabella Del Vecchio, Responsabile Didattica di Enaip Piemonte – Grazie alle grafiche realizzate da Marimo i concetti risultano tradotti in un linguaggio visivo semplice e immediato, linguaggio che piace molto alle nuove generazioni”.