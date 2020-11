Alla Bottega Altromercato il lancio della nuova linea Reuse me di Natyr

Dal 5 al 22 novembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti lancio della nuova linea Reuse me di Natyr, la cosmesi bio-equo-solidale di Altromercato.

E’ un’edizione speciale di tre bagnodoccia all’aloe vera, all’argan e al tè nero al bergamotto; un’acqua miscellare delicata ed uno shampoo delicato entrambe all’aloe vera in eleganti falconi di alluminio serigrafati a caldo da collezionare e riutilizzare.

Ogni flacone ha serigrafato disegni, testi e poesie; per la serigrafia è stata scelta un’azienda di Seriate in provincia di Bergamo, in modo da dare sostegno ad un’area duramente colpita dalla crisi del covid 19.

Per questa linea a basso impatto ambientale si è scelto di usare soprattutto l’aloe vera di una filiera impegnata nella sfida ai cambiamenti climatici: gli oltre 1000 contadini di Green Net della Thailandia.

Due i formati: 500 e 100 ml. che possono sicuramente essere un’ottima idea per i regali di Natale.

Riassumendo la nuova linea Reuse me propone un flacone riutilizzabile plastic free, personalizzato con disegni e poesie in serigrafia resistente all’acqua ed il contenuto proviene da materie prime biologiche da filiere etiche.

