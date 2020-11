Alberto Cirio: “In Piemonte l’indice RT scende sotto l’uno, la prossima settimana saremo in zona arancione”

Con una diretta sulla propria pagina facebook il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha aggiornato la situazione coronavirus della regione.

“Ho appena finito una riunione con i Prefetti, le Provincie e i sindaci dei Comuni capoluogo, in cui ho illustrato i dati della Regione Piemonte che confermano un andamento positivo per quanto riguarda la linea del contagio; la cosa più significativa è l’indice RT che è scesa sotto l’uno, domani il Governo lo formalizzerà, ma me l’hanno già anticipato. Questo è frutto delle misure intraprese dalla nostra Regione che hanno anticipato quelle del Governo, ma anche dei sacrifici che noi piemontesi abbiamo fatto; per questo Vi chiedo ancora prudenza, prudenza e prudenza. E’ un passo buono che ci porta verso l’uscita dalla zona rossa, i primi giorni della prossima settimana saremo in zona arancione che prevede tante misure automatiche con riaperture di alcune attività” ha aperto la diretta il presidente.

“Sono misure importanti che dobbiamo vivere con grande senso responsabilità, il motivo per cui ho incontrato i sindaci oggi e incontrerò gli epidemiologici, come faccio tutte le settimane, per definire con loro delle misure per vivere meglio questa riapertura, concentrando l’attenzione ai centri commerciali, dove andranno evitati gli assembramenti in ogni modo, e saranno oggetto di misure che andremo ad approvare, così come il trasporto pubblico” ha dichiarato Alberto Cirio per poi tornare a spiegare la situazione attuale degli ospedali in Piemonte e dei vaccini antinfluenzali (vedi il video sotto).