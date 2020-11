Albero e luminarie ad Asti, Rasero: “Non dobbiamo toglierci il Natale!”

“Non dobbiamo toglierci il Natale!”

Lo ha evidenziato il sindaco di Asti Maurizio Rasero in risposta ad alcune critiche sulla necessità di spendere soldi per gli addobbi in un momento di emergenza santaria ed economica come quello che stiamo vivendo.

“Ricordo che per le luminarie il Comune ha un contratto pluriennale con una ditta e l’albero in piazza San Secondo è stato installato grazie al consueto contributo della Cassa di Risparmio di Asti. Cosa ci rimane se ci togliamo anche il Natale?”.

Così anche ad Asti, come in molte città e comuni italiani, si inizia a respirare la tradizionale atmosfera natalizia.