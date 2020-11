Alba: lunedì 23 novembre partono i lavori per la sistemazione di strada Cauda

Ad Alba prosegue la sistemazione delle strade comunali, secondo il “Piano strade” pluriennale realizzato dall’Amministrazione, con uno stanziamento di 500 mila euro per il 2020.

Dopo il rifacimento dell’asfalto in piazza Garibaldi, corso Torino, ponte Albertino, corso Matteotti, corso Asti, da lunedì 23 novembre si lavorerà alla sistemazione di strada Cauda, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Rorine e la rotatoria di corso Piave.

L’intervento di messa in sicurezza prevede il ripristino delle caditoie a bocca di lupo posate lungo i marciapiedi per lo scarico delle acque piovane ed il convogliamento nella rete fognaria, l’eliminazione degli avvallamenti, la rimozione dell’asfalto, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.

«E’ un intervento molto atteso per le vibrazioni alle abitazioni causate dagli avvallamenti – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Reggio – Purtroppo alle temperature attuali non è possibile lavorare in orario notturno. Gli uffici hanno studiato con l’impresa Cauda un programma di lavoro che concentri in pochi giorni l’intervento e garantisca sempre l’accesso alle abitazioni».

Per la sistemazione, da lunedì 23 novembre dalle 8.30 alle 18.30, fino a fine lavori è chiusa al traffico strada Cauda, nel tratto compreso tra via Rorine e corso Piave. Chiuso parzialmente anche il parcheggio di fronte al numero civico 93, mentre è chiuso totalmente il parcheggio di fronte al civico 96, per deposito materiali ed attrezzature.

Inoltre, da lunedì 23 a lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 7.30 alle 18.00 senso unico alternato regolato da semaforo temporaneo in corso Piave, nel tratto compreso tra la rotatoria incrocio con strada Cauda ed il numero civico 90. Il traffico sarà regolato da movieri nelle ore di punta ed in caso di intenso traffico.