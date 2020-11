Alba: da lunedì 9 novembre più corse e nuovi orari sulla Linea 8 Alba – Verduno Ospedale

Per facilitare le esigenze dei dipendenti e dei pazienti dell’ospedale, da lunedì 9 novembre la Linea 8 Alba – Verduno Ospedale ha una nuova corsa di andata e ritorno da e per il nuovo nosocomio.

Seguendo le richieste del personale dipendente, la nuova corsa parte dalla fermata di corso Fratelli Bandiera (davanti alla stazione FS) ad Alba alle ore 19.47, arriva all’ospedale di Verduno alle 20.10, riparte da Verduno alle ore 20.20 ed arriva all’Autostazione dei Bus di Alba alle 20.45.

Inoltre, è spostata alle 15.25 la partenza della corsa dall’ospedale verso Alba (prima partiva alle 15.20) e parte alle ore 7.20 l’altra corsa da Verduno ad Alba prima in partenza alle 7.15.

Per bilanciare il servizio di trasporto in città, dal 9 novembre sul tratto piazza Garibaldi – San Cassiano non circoleranno più le corse 85 e 86 della Linea 3 Ricca – San Cassiano.

Orari, fermate e tariffe relative alle linee urbane ed extraurbane di Alba sono reperibili sul sito del Consorzio Granda Bus www.grandabus.it e del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it (pagina “Trasporto pubblico locale”).