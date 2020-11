Al via gli open school virtuali dell’IC3 di Asti: si parte con la Primaria Anna Frank e la scuola Media Parini

Domani, sabato 28 novembre, primo appuntamento per il primo open school “virtuale” delle scuole del quartiere Tanaro: la primaria “A. FRANK” alle ore 11 e la secondaria di primo grado “G. PARINI alle ore 10.30” sono pronte ad accogliere con calore ed entusiasmo i genitori che vorranno conoscere i docenti e l’offerta formativa delle scuole.

“È una modalità del tutto nuova” sottolineano i docenti “e non sappiamo come andrà, ma il desiderio di incontrare i genitori, ascoltare le loro domande, rispondere alle loro curiosità e accogliere le loro richieste ha dato una spinta propulsiva per l’organizzazione delle open school virtuali di tutto l’I.C. 3. Usiamo la tecnologia per superare le distanze fisiche e avvicinarci quanto più possibile.”

L’appuntamento successivo sarà giorno 1 dicembre con le scuole GRAMSCI e PASCOLI.

Per partecipare basta collegarsi al sito www.ic3asti.it e cliccare nella sezione Open School sui link delle varie scuole nei giorni indicati.