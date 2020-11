Al Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti 18 neo dottori in Infermieristica

Sessione di laurea a distanza per 18 neo dottori in Infermieristica, tre candidati si sono laureati con il massimo dei voti 110 e lode, dodici coloro che hanno ottenuto votazioni finali oltre il 100/100. Quindici sono femmine, i restanti maschi. Tutti hanno già presentato i documenti per l’iscrizione all’albo degli infermieri professionali. Tutti, inoltre, sono residenti in Asti e in comuni dell’astigiano.

I neo dottori hanno ricevuto le congratulazioni della commissione che li ha esaminati in due sessioni entrambe on line. Soddisfatti i responsabili del corso, i relatori impegnati nella discussione ed i membri della commissione.

Il presidente del consorzio Astiss, Mario Sacco così ha commentato: “faccio i miei personali complimenti ai neo infermieri e alle loro famiglie; in questo periodo in cui il sistema sanitario e il personale medico sono messi sotto pressione per la pandemia di Coronavirus, avere a disposizione giovani preparatati e professionali è sicuramente di buon auspicio per potenziare le attività di assistenza e cura nei reparti e nelle situazioni dove c’è più bisogno”.

1^ SESSIONE

DE LUCA GIULIA 102

FEDELE SARA 105

GHALIB MERIAM 95

GUASCO ELEONORA 105

MUSSO GIORGIA 110 LODE

ORLANDO MONICA 106

SCARPA MELISSA 99

SCRIMA MATTIA 101

TOMADON MARTINA 110 LODE

VALLESE SILVIA 100

2^ SESSIONE

ARMENIA SAMUELA 103

CAVALITTO ELEONORA 102

GRECO SAMUELE 103

LECCESE CHIARA 101

RISTOVA NATASA 102

TOSO GIULIA 101

VALLANA VITTORIA 110 LODE

MOSCAGGIURA HOMAR 90