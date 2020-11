Al Comando Provinciale Carabinieri di Asti commemorati i caduti nell’adempimento del dovere

Nella mattinata odierna il Ten. Col. Pierantonio Breda, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Asti, alla presenza del Presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri, ha deposto una corona d’alloro alla targa che ricorda il sacrificio del Carabiniere Giovanni Battista Scapaccino, prima medaglia d’oro al valor militare dell’Arma dei Carabinieri, a cui è intitolata la caserma di via delle Corse.

Nel corso della breve ma sentita cerimonia il Ten. Col. Pierantonio Breda ha ricordato i militari dell’Arma dei Carabinieri caduti in servizio, a causa di malattia nonché quelli che in questo momento soffrono per malattia ed il dolore delle famiglie cui si unisce quello dell’Arma tutta.