Al Comando Polizia Municipale di Asti entrano in servizio tre nuovi agenti

Sono entrati in servizio i 3 nuovi agenti della Polizia Municipale di Asti che si vanno ad aggiungere ai 10 assunti nel 2019 dal concorso bandito dall’attuale Amministrazione Comunale.

“I 3 nuovi agenti dovevano entrare in servizio ad inizio anno, una volta completato il corso di addestramento propedeutico per questo particolare lavoro. A causa dell’epidemia covid-19, il periodo di formazione si è prolungato ma ora, superato positivamente il corso, possono essere utilizzati nell’organico del Comando della Polizia Municipale di Asti e alleggerire quindi la pressione sulla turnazione del personale in servizio, sforzo non indifferente in particolar modo per il periodo che stiamo vivendo” commenta l’Assessore alla Polizia Municipale Marco Bona.

“Con questi agenti la graduatoria del concorso da noi bandito è stata esaurita: quello del rafforzamento dell’organico della Polizia Municipale si tratta di una promessa fatta in campagna elettorale e che stiamo portando avanti, dando un segnale evidente e deciso a favore della sicurezza della nostra città e a supporto della Polizia Municipale stessa. Tali assunzioni sono fondamentali per far fronte ai tanti pensionamenti avvenuti negli anni passati e a mantenere il rapporto agenti/popolazione sempre prossimo a 1/1000 abitanti, necessario per non avere troppe difficoltà organizzative nell’erogare servizi di cui non ci vogliamo privare, come quello svolto dal nostro Comando con l’orario h24 7 giorni su 7” dichiara il Sindaco di Asti Maurizio Rasero.