Aggiornamento Covid a Nizza Monferrato, Nosenzo: “Prossime settimane decisive per quello che sarà il periodo di dicembre”

Consueto incontro in videoconferenza con la stampa locale per l’amministrazione comunale di Nizza Monferrato, in cui si è fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

“Per quanto riguarda la situazione Covid la fotografia di Nizza è in continua evoluzione, il numero dei tamponi è in aumento e di conseguenza aumentano i positivi, ma anche le persone che si negativizzano. La prossima settimana molti dei positivi di Nizza supereranno la famigerata quota dei 21 giorni dalla positività e quindi andranno verso una negativizzazione come previsto dal protocollo.

Ad oggi la fotografia dice che ci sono 173 persone che hanno l’ultimo tampone positivo, 27 guariti, mentre il numero dei deceduti sale a 20 (14 nelle RSA), le persone ricoverata negli ospedali di Asti e Alessandria sono 5″ dichiara il sindaco Simone Nosenzo.

Per quanto riguarda l’hotspot per i tamponi drive in Nosenzo conferma che “a inizio settimana abbiamo riscontrato qualche problemi con la viabilità perchè si erano create lunghe code, negli ultimi le cose migliorate sia per una maggiore precisione del presentarsi all’ora stabilita, sia per una maggiore velocità nell’eseguire i tamponi.”

“Iniziamo a vedere un po’ di luce, i numeri sono ancora molto importanti però per fortuna quello che si registra a tutti i livelli, provinciale, regionale e nazionale, inizia ad alleggerirsi la pressione sui pronti soccorso e quindi non si può che fare un invito alla responsabilità nei comportamenti alla cittadinanza perchè le prossime settimane saranno decisive per le valutazioni di quello che sarà il periodo di dicembre, credo che si vada verso un lieve alleggerimento delle misure che potrebbe consentire a certe attività di riaprire anche parzialmente e di riuscire ad incassare qualcosa in vista del periodo natalizio, questa penso sia una notizia utile ed interessante per queste attività” conclude Nosenzo.

Infine un accenno al nuovo decreto del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prevedere nuovamente i buoni spesa, in attesa delle disposizioni definitive l’assessore Ausilia Quaglia ha ricordato “stiamo già raccogliendo le domande, tramite il CISA, i cittadini che vogliono richiedere il buono spesa per persone indigenti hanno la possibilità di farlo entro il 30 novembre.”

Per maggiori informazioni si può consultare il sito del comune di Nizza a questo indirizzo https://www.comune.nizza.asti.it/it/news/bando-per-l-erogazione-di-buoni-spesa-a-favore-di-p