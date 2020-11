Aggiornamento Covid a Nizza: i positivi si attestano a 156, aumentano i guariti

L’aggiornamento dei dati Covid a Nizza Monferrato apre una breccia di ottimismo e di speranza nell’avvenire.

Ad oggi il numero totale delle persone con l’ultimo tampone risultato positivo si attesta a 156, in lieve aumento rispetto a mercoledì scorso. I tamponi effettuati in settimana sono stati 218, quasi raddoppiati rispetto ai 130 dei precedenti 7 giorni. Le persone ricoverate in ospedale sono 7, quelle in quarantena 45 e i deceduti 20. Il conteggio dei guariti sale a 86.

Sul passaggio del Piemonte dalla fascia di rischio massimo alla zona arancione si esprime con favore il sindaco Nosenzo: “Mi fa molto piacere per le attività commerciali rimaste chiuse in questi giorni e che da domenica potranno riaprire: il mio auspicio è che possa essere una boccata d’ossigeno in vista delle festività natalizie”.