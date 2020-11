ADMO Valli Belbo e Bormida: quest’anno “Un panettone per la vita” si rinnova con la collaborazione di tanti esercenti

Riceviamo e pubblichiamo.

“2020, che anno… ma anche in questo triste e complicato momento siamo qui come ADMO Valli Belbo e Bormida a fare il punto della situazione: quest’anno il nostro Gruppo, che lavora in silenzio dal 1993, è stato l’unico in Piemonte ad organizzare in presenza l’evento Match it Now per raccogliere nuovi Donatori di midollo osseo”.

Un motivo di gioia e di orgoglio per tutti. Ci siamo attivati per sensibilizzare alla donazione con ancor maggiore convinzione, in sintonia con persone malate di leucemia nella nostra zona. E non abbiamo smesso di cercare direttamente o sui Social disponibilità a diventare Donatore di midollo osseo.

Una volta all’anno, nelle diverse nostre zone, chiediamo anche un aiuto, per poter continuare l’opera di divulgazione, informazione, raccolta donatori, che ha dei costi, come ogni iniziativa. Sicuramente il 2020 non è stato un anno fra i più rosei per ADMO Piemonte: la pandemia, il lockdown, le restrizioni hanno avuto un grande impatto negativo nella nostra attività: da fine febbraio sono infatti saltati tutti gli appuntamenti di ADMO nelle piazze, nelle scuole che avevano permesso più di 3.000 nuove adesioni nel 2019. Ma l’attività di trapianto non si è fermata, e il bisogno di nuovi donatori è sempre più grande. Per questa ragione, ADMO e il Sistema Sanitario hanno creato un nuovo metodo di iscrizione: #MATCHATHOME che consente l’iscrizione, il colloquio medico e l’autoprelievo da casa. Sarà presto l’alternativa alle giornate di iscrizione in scuole e università ma ad oggi ogni iscrizione costerà a ADMO circa 17,00 € e più che mai l’aiuto di ognuno è essenziale per la riuscita del progetto: il suo costo sarà sostenuto con i proventi della raccolta fondi Natalizia. “Presto detto, più prodotti saranno distribuiti, più risorse saranno disponibili per l’iscrizione da casa, più donatori saranno disponibili per i tanti malati di leucemia che attendono un trapianto”.

Quest’anno però non ci troverete nelle piazze, ma tranquilli, abbiamo tanti Amici di Admo (e ne cerchiamo ancora altri!) che hanno messo a disposizione le loro “vetrine” e attività commerciali per ospitarci in queste settimane. Dove puoi trovarci? Ecco la mappa dei nostri punti di informazione e adesione oppure cercaci su https://www.facebook.com/admovbb e grazie a tutti quelli che vorranno sostenerci o offrire le loro “vetrine” a questa importante iniziativa. Scarica l’elenco negozi.

Alessandra Ferraris

Presidente ADMO Sede distaccata Valli Belbo e Bormida