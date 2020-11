Ad Asti “Percorso Azzurro” la Campagna di Prevenzione della Lilt per i tumori maschili

Prenderà il via nel mese di novembre la Campagna Nazionale “LILT For Men – Percorso Azzurro” per la prevenzione oncologica e la diagnosi precoce dei tumori maschili a cui aderisce la LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV in collaborazione con il Direttore della S.O.C di Urologia, Dr. Giovanni Zarrelli, con il Direttore della S.O.C. di Oncologia, Dr. MarcelloTucci, con il Direttore della S.O.C. di Radioterapia, Dr.ssa Maria Tessa e con il Direttore della S.O.C. di Radiodiagnostica, Dr.ssa Laura Martincich, dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

La LILT ha deciso di promuovere tale iniziativa per potenziare il proprio impegno nella promozione di azioni di carattere preventivo – sia primario, che secondario – volte alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche: tumore della prostata, del pene e del testicolo.

È certamente un anno complicato durante il quale, come poche volte in precedenza, la salute dell’intera cittadinanza è stata ed è ancora in parte severamente minacciata. L’emergenza Covid-19 ha travolto il nostro Paese mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario; in questo contesto risulta sempre più importante non trascurare la propria salute attraverso una Prevenzione da attuare ogni giorno praticando uno stile di vita sano e controlli periodici.

La Campagna di Prevenzione dei tumori maschili di quest’anno ha il sorriso del campione nazionale del volley Matteo Piano, giocatore di origine astigiane. L’intento è quello di accrescere la consapevolezza degli uomini circa l’importanza della Prevenzione attraverso visite urologiche di controllo periodiche.

Grazie alla Campagna “LILT For Men – Percorso Azzurro”, a partire dal mese di novembre, sarà possibile sottoporsi a visite di controllo urologiche gratuite presso la sede LILT Asti di Via Bonzanigo 32, previa prenotazione alla segreteria telefonando allo 0141- 595196 oppure tramite e-mail scrivendo a info@legatumoriasti.it

Sconfiggere il cancro è possibile: una battaglia che riguarda tutti e che tutti insieme possiamo vincere e a tal proposito si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Asti, Comune di Asti, Consigliera di Parità della Provincia di Asti, Commissione Comunale Pari Opportunità di Asti, Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, ASL AT, Ordine dei Medici di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.