Ad Asti continua la distribuzione delle mascherine contro la violenza sulle donne

Continua la distribuzione delle mascherine contro la violenza sulle donne, iniziativa promossa dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Asti, con il sostegno del Nodo antidiscriminazioni locale.

Ad oggi sono state distribuite 265 mascherine e si sono raccolte offerte per un totale di € 1.565 ma si può fare ancora di più!

Nei 15 giorni che vanno dal 25 novembre al 9 dicembre p.v. continuerà la distribuzione delle mascherine all’Associazione Il Dono del Volo presso la Banca del Dono, piazza Roma 8 (per info 0141/399084). Il ricavato delle offerte raccolte sarà messo a disposizione delle donne vittime di violenza per l’acquisto di biancheria intima e di beni di prima necessità; un piccolo gesto concreto per dire “no alla violenza” tutti i giorni.

Il sindaco Rasero e le assessore Cotto e Pietragalla ricordano che “la mascherina contro la violenza sulle donne permette di proteggere se stessi senza dimenticare gli altri, ognuno di noi diventa così portatore di un messaggio di solidarietà e di presenza a tutte le vittime di violenza”.