Abbattute le barriere architettoniche nell’ufficio postale di Castel Boglione

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche, tramite pedana mobile, nell’Ufficio Postale di Castel Boglione, in via Roma 8, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete astigiana.

L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

L’iniziativa è coerente con i principi sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

L’ufficio Postale di Castel Boglione è aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.