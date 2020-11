A San Damiano d’Asti tre bandi del Comune per assegnare contributi ai portatori di handicap e per chi ha ridotto gli affitti

L’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti ha promosso diversi interventi a sostegno di cittadini, cittadine e soggetti non privati che in questo periodo di emergenza sanitaria, che si sta allungando sempre di più, hanno avuto disagi oppure si sono mostrati sensibili nei confronti dei propri inquilini riducendo o esentando il canone di affitto.

Sono infatti ancora attivi tre bandi che oggi hanno presentato Martina Guelfo, consigliera con delega ai servizi sociali, e Laura Balsamo, assessore al Bilancio.

Per quanto riguarda il sociale Martina Guelfo ha presentato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno dei cittadini e delle cittadine con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. con età inferiore ai 65 anni che a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19 hanno subito una riduzione di servizi socio-sanitari, riabilitativi e/o educativi.

La sovvenzione straordinaria viene erogata, esclusivamente per l’anno 2020, nella misura di € 1.000,00= per soggetto avente diritto, in possesso dei seguenti requisiti:

– Residenza nel Comune di San Damiano d’Asti

– Certificazione di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 e s.m.i.

– Età inferiore ad anni 65

– Almeno una riduzione di servizi socio-sanitari, riabilitativi educativi, tra le seguenti:

– chiusura/riduzione orario Centri Diurni,

– sospensione/riduzione orario attività scolastiche in presenza,

– sospensione /riduzione attività riabilitative e/o prestazioni sanitarie specialistiche

– Non essere inserito in struttura residenziale

Termine per presentazione dell’istanza Ore 12,00 del giorno 19 novembre 2020

Per ogni ulteriore informazione in merito al Bando e alla presentazione delle domande, contattare l’Ufficio Servizi Sociali – tel. 0141/97.50.56 int. 2 – mail: sociale@comune.sandamiano.at.

Gli altri due bandi sono stati presentati dall’assessore Laura Balsamo e sono rivolti ai soggetti (privati e non) che abbiano ridotto o esentato il canone di locazione a soggetti privati i quali a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 si sono trovati in una situazione di disagio, oppure gli operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19.

Entrambi i bandi hanno come termine per la presentazione dell’istanza alle ore 12,00 del giorno Mercoledì 25 Novembre 2020

Per ogni ulteriore informazione in merito al Bando e alla presentazione delle domande, è attivo l’indirizzo e-mail sovvenzioni@comune.sandamiano.at.it.

