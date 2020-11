A San Damiano d’Asti i positivi al Covid sono 131, casi anche alla Casa di Riposo

Aggiornamento della situazione covid nella Città di San Damiano d’Asti da parte del sindaco Davide Migliasso.

“I casi positivi 131, di cui 8 residenti o domiciliati fuori Comune, dei 131 positivi, 2 sono ricoverati, ma non in terapia intensiva, gli altri tutti presso la loro abitazione. La maggior parte dei casi positivi sono asintomatici, quasi tutti stanno bene o discretamente bene, non si evidenziano situazioni critiche (contatto settimanale con i soggetti positivi e con il personale medico), mentre diversi casi di precedente positività si sono negativizzati, diversi sono in attesa di essere sottoposti a tamponi successivi al primo e tanti sono in attesa dell’esito del tampone per fine ciclo” afferma Migliasso.

Per la prima volta si segnalano casi anche alla Casa di Riposo: “I casi positivi alla casa di riposo sono 27 su 99 ospiti; gli ospiti positivi stanno bene, qualcuno ha un po’ di tosse, ma sono ben monitorati e sono isolati dagli altri ospiti. Nessuno è ricoverato, ma sono tutti seguiti internamente alla struttura di San Damiano e anche qui non si evidenziano di conseguenza situazioni di criticità” conferma Migliasso.

Situazione sotto controllo per quanto riguarda le scuole: “A scuola le lezioni si stanno svolgendo con regolarità (2 studenti e 3 dipendenti tra insegnanti e personale non docente che sono risultati positivi e sono in quarantena da alcune settimane, 1 classe in quarantena), non si ravvisano situazioni di criticità” dichiara il primo cittadino.

In chiusura il sindaco ricorda ai propri cittadini: “Tutti coloro che risultano essere positivi, in isolamento o in quarantena devono assolutamente rimanere a casa, sono previsti costanti e serrati controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio comunale. Invitiamo la Cittadinanza al rispetto rigoroso delle prescrizioni in essere”.