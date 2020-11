A novembre Protection4kids torna al campo profughi di Lavrio

Il 7 novembre 2020 Protection4kids torna al campo profughi di Lavrio con una squadra di sette persone qualificate che, oltre a prestare servizio al campo, porteranno beni di prima necessità donati durante il mese di Ottobre grazie a numerosi punti di raccolta organizzati da Protection4kids in Veneto.

L’associazione, a seguito della prima missione in Grecia, passando per i campi di Eleonas, Malakasa, Schisto, e dopo aver incontrato svariati gruppi bisognosi di assistenza, ritorna in Grecia con un team di sette persone.

Ancora una volta a capo della missione ci sarà Annachiara Sarto, la giovane Direttrice del Progetto, ma questa volta ci sarà anche il fondatore di Protection4kids, e CEO di Reputation UP Europe, Andrea Baggio.

Anche in questa occasione un medico accompagnerà il Team in modo da prestare servizio all’interno dei campi profughi.

Il team che partirà il 7 Novembre ha un ruolo fondamentale, quello di portare un furgone e due vetture cariche di beni di prima necessità (vestiario invernale e dispositivi anti covid-19 quali mascherine ed igienizzanti).

Tutti i beni che verranno consegnati dal Team al Campo di Lavrio sono stati donati durante il mese di ottobre, in alcuni punti di raccolta organizzati da Protection4kids.

“Siamo rimasti piacevolmente stupiti. – dichiara Annachiara Sarto – In un momento di difficoltà come questo, abbiamo chiesto un aiuto concreto da parte delle persone, e queste hanno risposto inviandoci non solo vestiti, cappotti, scarpe, igienizzanti, mascherine ma anche passeggini e giochi per bambini. Mi sento di ringraziare in modo speciale l’Associazione Essere Mamme a Bassano e dintorni APS, che si è adoperata per organizzare la raccolta dei beni e i Lions Club di Castelfranco Veneto che ci hanno aiutato nella sistemazione dei vestiti e degli oggetti donati.”

Protection4kids non consegnerà solo i beni raccolti, ha in programma di allestire una sala computer all’interno del campo rifugiati di Lavrio per permettere e per facilitare quella che è oggi la didattica a distanza per le decine di minori che risiedono nel campo.

Non è tutto, sono stati organizzati infatti anche diversi workshops che verranno svolti all’interno del Campo per favorire lo scambio culturale e per creare occasioni ricreative per i bambini.

“Chiediamo alle persone di seguirci sui social (@Protection4kids in Instagram e ‘Protection4kids’ in Facebook) e di accompagnarci, anche se virtualmente, a Lavrio. Documenteremo le nostre azioni e i nostri movimenti in tempo reale. Faremo alcune dirette sia su Facebook che su Instagram durante tutto il corso della nostra missione, per rendere partecipi tutte quelle persone che ci hanno donato i beni da portare.”

Se qualcuno volesse aiutare il Team di Protection4kids, è ancora in tempo, sebbene la raccolta dei beni sia conclusa infatti, è possibile donare anche un piccolo contributo all’ong attraverso il loro sito: www.protection4kids.com.

Tutte le persone che faranno una donazione saranno aggiornate con foto e testimonianze dirette della missione.

Durante la missione continuerà l’inchiesta di Annachiara Sarto, già iniziata a Settembre, sulle violazioni dei diritti fondamentali dei rifugiati che vengono commesse ogni giorno nei campi profughi in Grecia.