A Moncalvo niente Fiera del Bue Grasso 2020 che diventa un contest online

Era stata presentata in conferenza stampa lo scorso 3 ottobre, con la speranza di poter celebrare la 383a edizione della Fiera del Bue Grasso, ma l’evoluzione della situazione legata alla pandemia non permetterà al Comune di Moncalvo di organizzare lo storico evento legato alla tradizione aleramica.

Per non perdere il legame con la Fiera del Bue Grasso ed i suoi protagonisti, ad inizio settimana vi abbiamo proposto l’intervista a Vincenzo Testa, “il Censo”, memoria storica dell’evento e della cucina di Moncalvo e non solo (Per leggere clicca qui -> Vincenzo Testa, un viaggio nel tempo con il re del bollito misto di Moncalvo). Ora, ad ufficializzare la cancellazione della 383a edizione, ecco il Comunicato Stampa ufficiale del Sindaco di Moncalvo, Christian Orecchia, che riportiamo di seguito, in cui vengono illustrate le modalità online per il mantenimento del legame con il mondo degli allevatori in questo momento così difficile.

“A causa del dilagare della pandemia COVID-19, l’amministrazione comunale di Moncalvo e la commissione Fiera del Bue Grasso, rendono noto l’annullamento della tradizionale fiera prevista per il 9 dicembre 2020.

Attualmente le disposizioni governative non consentono di poter organizzare fiere e la situazione è tale da far pensare che questo divieto sarà mantenuto nel mese di dicembre.

Non potendo andare in piazza come ogni anno, la commissione ha comunque pensato di tenere alta l’attenzione sulle eccellenze zootecniche piemontesi organizzando un piccolo contest on line

Gli allevatori potranno inviare una o più foto dei loro capi migliori, corredate dalla documentazione attestante l’identità e l’origine dell’animale, all’indirizzo mail del comune: protocollo@comune.moncalvo.at.it

Le foto dei capi saranno quindi postate sulla pagina facebook della Fiera e riprese dai social turistici di Moncalvo Monferrato. A chi parteciperà verrà rilasciato un attestato di partecipazione come ringraziamento.

Inoltre il comune di Moncalvo aderirà insieme ai comuni di Nizza, San Damiano d’Asti, Villanova D’Asti e Vesime a un progetto per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze zootecniche monferrine e astigiane.

Quindi la fiera cambierà veste per quest’anno ma si parlerà comunque di zootecnia, eccellenze gastronomiche e valorizzazione del territorio. L’invito è di seguire i social di Moncalvo Monferrato per restare aggiornati su questo evento digitale.”