A fuoco un camino nella notte a Castelnuovo Don Bosco

I Vigili del fuoco di Asti, insieme ai Volontari di Cocconato, sono stati impegnati nella notte nelle operazioni di spegnimento di un incendio a Castelnuovo Don Bosco.

E’ stato un camino a prendere fuoco, per cui è stato necessario intervenire con l’Aps (autopompaserbatoio) ed una autoscala tridimensionale, per spegnere le fiamme divampate in uno stabile in frazione Moriondo. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, ma dalle prime verifiche pare che la struttura non abbia subito danni.