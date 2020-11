A Canelli apre l’Informalavoro-Informagiovani

Da oggi, martedì 24 novembre, a Canelli, sarà attivo lo sportello Informalavoro-Informagiovani gestito dalla Cooperativa Orso che, da oltre 30 anni, opera sul territorio regionale agendo nel campo delle Politiche attive del Lavoro e delle Politiche Giovanili, settori su cui intende saldamente investire l’Amministrazione Comunale.

Si tratta di un servizio rivolto ai residenti nel comune di Canelli fortemente auspicato da Martina Bene, consigliera alle politiche giovanili, che fornirà gratuitamente informazioni e consulenze orientative personalizzate, supporto nella ricerca del lavoro e nella scelta di opportunità formative.

“Sono contenta e orgogliosa di dare avvio, seppur in modalità virtuale in questa fase di emergenza sanitaria, all’Informalavoro-Informagiovani – commenta Bene – Vogliamo che diventi punto di riferimento per tutti i giovani, ma non solo. Potranno infatti usufruirne, senza limiti di età, tutte le persone in cerca di occupazione e coloro che vivono una fase di transizione e hanno il bisogno di individuare il percorso scolastico/formativo più adatto alle proprie propensioni e attitudini”.

Si avrà la possibilità, tramite mail o telefonicamente, di ricevere informazioni utili sulla ricerca del lavoro e sui vari percorsi scolastici o formativi territoriali, richiedendo di redigere o modificare il proprio curriculum vitae. Settimanalmente verrà aggiornata la pagina facebook dove verranno inserite informazioni su tematiche varie: dal lavoro all’istruzione, dal tempo libero al volontariato e tante novità sulla possibilità di fare esperienze di lavoro o studio all’estero.

Fino al termine dell’emergenza sanitaria il servizio verrà gestito da remoto tutti i martedì dalle 8 alle 13 per cui, chi dovesse avere bisogno di contattare l’operatore, può inviare una mail a informalavoro@comune.canelli.at.it o telefonare, il martedì dalle 8 alle 13, al numero 338 8295036. “L’operatore sarà lieto di accogliervi personalmente allo sportello non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria” conclude Bene.