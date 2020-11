A Buttigliera d’Asti salgono i positivi, il Sindaco: “E’ nostro dovere proteggere i più deboli”

Il Sindaco di Buttigliera d’Asti, Guido Fausone, aggiorna sulla situazione Covid nel suo Comune, dove i positivi sono 48 (dalla mappa della Regione Piemonte). Tra loro, informa il Sindaco, risultano essere tre le persone attualmente ricoverate.

Il primo cittadino ne approfitta per fare il punto della situazione nell’ASL TO5, quella di cui fa parte Buttigliera: “Al 12 novembre nell’ASL TO5 (ospedali di Chieri, Carmagnola, Moncalieri) sono attivi 262 posti letto. I pazienti Covid sono 256. A Chieri e Moncalieri i posti sono tutti occupati e ci sono ricoverati in attesa in pronto soccorso. I posti in rianimazione sono 18, tutti occupati.

Oltre ad augurare una pronta guarigione a chi sta male, comunico questi dati per sensibilizzarvi sulla difficoltà del momento che il sistema sanitario sta affrontando. C’è possibilità di venire ricoverati anche in altri ospedali ma consideriamo che anche altrove ci sono molte persone in ospedale. In generale gli ospedali hanno ridotto molto le attività differibili per aumentare i posti letto covid, garantendo comunque le urgenze.”

Inoltre, Fausone ricorda a tutti di rispettare coscienziosamente le misure di sicurezza per evitare di aggravare ulteriormente la pressione sugli ospedali. “E’ nostro dovere proteggere soprattutto i più deboli ad esempio gli anziani. Ricordo che chi ha ricevuto indicazioni dall’ASL in merito a quarantena o isolamento fiduciario è obbligato a rispettarla, per la tutela della salute degli altri.

Chi è sottoposto a quarantena e ha problemi a fare la spesa o comprare medicine, non esca di casa, anche se asintomatico o con lievi sintomi: può chiamare in Comune (011 9921812) e ci attiveremo immediatamente per fornire un aiuto. Chi è positivo a casa o chi è in quarantena o isolamento fiduciario deve smaltire i rifiuti tutti nell’indifferenziata con doppio sacchetto, il giovedì sera.”