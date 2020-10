Durante il consiglio comunale di questa sera è stato eletto stasera il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Asti: Walter Rizzo.

L’elezione, che si è tenuta in modalità telematica, ha visto la maggioranza compatta con 21 voti su 21 per Walter Rizzo che prende il posto al presidente uscente Giovanni Boccia, che ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute.