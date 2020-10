Val Sarmassa, visita ai fossili e laboratori per bambini e famiglie

Il Parco Paleontologico Astigiano organizza una giornata tra i fossili per questo prossimo sabato “Si torna alla scoperta dell’antico Mare Padano”.

Il ritrovo è per sabato 10 ottobre alle ore 10.00 in punto presso il Bar “il Castello” di Belveglio, escursione guidata all’affioramento della Val Sarmassa dove sarà impossibile non rimanere affascinati dallo stacco cromatico tra i sedimenti sabbiosi ed i colori del bosco dei primi giorni autunnali, a seguire visita al Geosito Paleontologico in Località Crociera a Cortiglione d’Asti.

Si tratta di un affioramento fossilifero venuto alla luce in un ex cava di sabbia (sfruttata per costruire l’autostrada Asti-Cuneo), lo strato visibile, riferibile al livello delle sabbie plioceniche astigiane, permette di osservare centinaia di resti di organismi fossili risalenti a più di tre milioni di anni fa. Il sito è estremamente evocativo e ricco di reperti, tanto che in alcuni punti si camminerà letteralmente su di un “letto” di conchiglie fossili.

Dopo il pranzo al sacco a cura dei partecipanti seguirà una simulazione di scavo paleontologico e laboratori didattici nella Proloco della vicina Vigliano, la giornata terminerà con una sorpresa speciale: la visita alla balena Emilia.

Per rispettare le misure anticontagio la prenotazione è obbligatoria come l’utilizzo della mascherina.

Per le prenotazioni chiamare il numero 338 773 4437 di Gianluca Poncini o via email a enteparchi@parchiastigiani.it