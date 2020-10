Vaccino antinfluenzale a Castello d’Annone: tutto quello che c’è da sapere

A Castello di Annone il dottor Luigi Garelli informa che le vaccinazioni antinfluenzali saranno somministrate presso i locali delle ex scuole elementari in Via Roma, 102 con le seguenti modalità: martedì 27 Ottobre dalle 9 alle 12 e venerdì 30 Ottobre dalle 15 alle 17 riservato agli ultrasessantenni, mentre le settimane successive saranno dedicate a persone con patologie, donatori di sangue ed addetti al servizio pubblico DI TUTTE LE ETÀ (martedì mattina e venerdì pomeriggio).

Si potrà accedere alla struttura senza prenotazione e nel caso di anziani impossibilitati a spostarsi sarà garantita la vaccinazione a domicilio su appuntamento.

Si ricorda inoltre che, per i pazienti nati tra il 1952 e il ’55, ci sarà la possibilità di “ricevere” i vaccini anti polmonite batterica e anti Herpes Zooster.