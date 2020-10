Uomo scomparso a Priocca, in corso le ricerche

Da ieri pomeriggio, martedì 6 ottobre, intorno alle 17 non si hanno più notizie di Giovanni Calabrese, 56 anni residente a Priocca.

L’uomo non ha fatto rientro presso la propria abitazione dopo essere uscito per la corsa di routine in direzione Castellinaldo; i familiari preoccupati hanno subito segnalato la sua scomparsa e sono iniziate le ricerche e diffusi volantini con la sua foto e la descrizione degli abiti che indossava, una tuta blu e una giacca beige.

E’ stata fatta la denuncia di scomparsa ai Carabinieri, per le ricerche è stata attivata anche l’Unità Cinofila Molecolare del Coordinamento Nazionale Cinofili, sul posto si sono recati tre operatori del Nucleo Provinciale di Cuneo. Chiunque l’avesse visto o avesse sue notizie può avvisare i carabinieri.