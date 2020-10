Uniastiss, saluto alle matricole Suism per il nuovo anno accademico

Si è tenuto un breve momento di saluto in videoconferenza del presidente del consorzio Asti Studi Superiori Mario Sacco con il prof. Giovanni Musella alle matricole del corso SUISM all’avvio delle lezioni del nuovo anno accademico. Sacco ha ringraziato tutti per la collaborazione ricordando l’impegno comune e la collaborazione anche degli studenti per fronteggiare la difficile fase di gestione dell’emergenza Covid.

La gestione degli ingressi al Polo Universitario è regolamentata localmente in sinergia con le sedi centrali degli Atenei.

Gli studenti iscritti ai corsi di Unito e Piemonte Orientale così i docenti accedono alla sede utilizzando un apposito QR-Code affisso nella bacheca all’esterno dove con apposita App collegata allo Smart Phone si registrano e si sottopongono alla misurazione della temperatura corporea e altri parametri sullo stato di salute. Per tutti gli altri visitatori gli accessi avvengono passando attraverso il varco controllato dal termo scanner e previa compilazione di modulo con l’autocertificazione dove vengono comunicati i propri dati e il numero telefonico per eventuali contatti.