Un inizio di novembre ricco di proposte in casa della Cooperativa della Rava e della Fava

Una prima quindicina di novembre ricchissima di proposte in casa Rava e Fava.

Dal 3 al 15 alla Bottega di via Cavour 83 ritornano ‘I Giorni dell’Olio’ in versione autunnale: è tempo di prenotare le latte di olio extra vergine di oliva da nuovo raccolto: tre le cooperative coinvolte nel progetto – Toscana, Calabria e Sicilia – con possibilità di pre ordine anche on line.

Dal 5 al 22 sempre in Bottega verrà presentata la nuova linea Natyr – cosmesi bio, equo e solidale – Reuse me all’insegna del riuso con i nuovi flaconi plastic free e nuova grafica poetica: è anche una bella idea regalo per il Natale.

Il 7 novembre al NaturaSì di piazza Porta Torino continua ‘Bio Tipico Locale‘ : giornata dedicata al miele biodinamico con l’apicoltore Marco Chiri di Villanova d’Asti.

Dal 2 novembre viene lanciata la 5° edizione del concorso per le scuole: ‘Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza’.

Fino all’8 novembre la Bottega di via Cavour profuma di cioccolato con la campagna promo sulla linea Mascao per comunicare ai consum-attori che ‘è il rispetto che fa buono il cioccolato’.

Sempre più collaudata prosegue in piazza Porta Torino ‘Essenziali per Natura’: oltre 100 prodotti a prezzo accessibile per tutte le tasche con un’occhio di riguardo agli sfusi.

Ancora con piattaforma on line ricordiamo due incontri su ‘Economia ed Autogestione’ a cura della Mag 4 Piemonte, il 13 ed il 24 con inizio alle 18,30.

Per il volantino con il riepilogo di tutte le iniziative della prima quindicina di novembre della Cooperativa della Rava e della Fava clicca qui —->>> NOVEMBRE 2020 PRIMA QUINDICINA