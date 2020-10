Ultima domenica per visitare i Castelli Aperti nell’astigiano

La rassegna – sostenuta da Regione Piemonte, dall’Associazione delle Fondazioni Bancarie del Piemonte e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti con il Patrocinio Unesco e i patrocini delle province di Alessandria Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Citta Metropolitana di Torino – ha compiuto quest’anno il suo venticinquesimo compleanno. Ha offerto come sempre ai tantissimi visitatori week-end e giornate all’insegna della storia, dell’arte, della cultura e della natura, aprendo le porte di moltissimi castelli, palazzi nobiliari, musei e parchi del Piemonte.

Partita il 31 maggio, con un mese di ritardo a causa della crisi legata al COVID-19, Castelli aperti ha comunque registrato un gran numero di visitatori, grazie al rilancio del turismo di prossimità, che ha spinto tanti a riscoprire luoghi dal grandissimo potenziale culturale e turistico, anche a pochi passi da casa e dalle grandi città del Piemonte.

Oltre a tutto ciò, il difficile periodo di lockdown vissuto in primavera ha sicuramente spinto molte persone a riappropriarsi del territorio, ad uscire e a riscoprire le tante bellezze nostrane a portata di mano e di click.

Quest’anno infatti Castelli aperti ha voluto offrire al pubblico tante novità legate al mondo del web, come un sito internet totalmente rinnovato e la possibilità di prenotare alcune visite direttamente dalla piattaforma on-line.

Questa stagione di Castelli aperti ha visto inoltre l’ingresso nel circuito di alcuni luoghi dal grande valore culturale e artistico: Il Castello di Foglizzo, l’antico borgo di Rosignano Monferrato con i suoi infernot e il paese di Moncalvo, con il suo maniero e i suoi camminamenti.

Il successo di questa rassegna ricca di storia, di bellezze artistiche e naturali è però certamente dovuto al grande impegno di molti, a partire dai proprietari delle dimore storiche, passando per i comuni, gli enti locali e i sostenitori arrivando fino ai tanti visitatori appassionati che sono parte attiva e fondamentale del circuito Castelli aperti e a cui è rivolto un dovuto ringraziamento.

Questa domenica un’ultima occasione per godere di alcune delle più belle dimore storiche, castelli e parchi del Piemonte, visitandoli e riscoprendo le tante storie, leggende e bellezze racchiuse in questi luoghi dal sapore magico e antico.

Tutte le aperture di Domenica 1 Novembre nella PROVINCIA DI ASTI:

TORRE DEL CONTE BALLADA DI SAINT ROBERT A CASTAGNOLE DELLE LANZE Sono previste solo visite guidate, saranno possibili tutti i giorni e solo su prenotazione telefonando al numero 339 7188237.

Il Parco Rimembranza di Castagnole Lanze è aperto tutti i giorni, dal 1 ottobre 9.00-18.00. Visita guidata. Adulti 5 €; gruppi (min. 6 persone) 3 €; gratuito per i bambini. Tel: + 39 335 8489162, +39 339 7188237 Email: assoc.torreballada@gmail.com Web: http://www.torrepaoloballadadisaintrobert.it

CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA 19 settembre-1 novembre: mostra “Incontrare la forma” di Sergio Unia, nei saloni del sottotetto, con apertura sabato 16.00-19.00, domenica 10.30-12.30, 16.00-19.00. Intero 3 €; ridotto (7-14 anni), gruppi (min. 30 persone) e scuole 2 €; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte. Visite guidate con partenza alle ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Tel: +39 0144 88012, +39 328 0410869 Email: info@comunemonastero.at.it Web:http://www.comune.monasterobormida.at.it

TORRE DEI SEGNALI DI VIARIGI Aperto dalle 16.00 alle 18.00. Visite su prenotazione per visitatori individuali e per gruppi. In caso di maltempo la Torre resterà chiusa per ragioni di sicurezza. Visita guidata ed ingresso ad offerta libera. Tel: +39 331 1531242 Email: sindaco@comune.viarigi.at.it Web: http://www.comune.viarigi.at.it

TORRIONE E CAMMINAMENTI DEL CASTELLO DI MONCALVO Dal 6 giugno a dicembre: sabato e domenica 9.30-18.30. Visita libera, con pannelli informativi, o guidata (dal Punto Informazioni Turistiche). Ingresso gratuito. Tel: +39 388 6466361 Email: protocollo@comune.moncalvo.at.it, info@prolocomoncalvo.it Web: http://www.comune.moncalvo.at.it https://visitmoncalvo.it/

AREA DEL CASTELLO DI CASTELNUOVO CALCEA Aperto tutto l’anno, accesso libero, sabato, domenica e festivi h 10.00-17.00. Tel: +39 0141 957125, +39 347 0834805 Email:info@comune.castelnuovocalcea.at.it Web: http://www.comune.castelnuovocalcea.at.it