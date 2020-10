Tutta l’esperienza dei docenti IEM a disposizione del talento con sette borse di studio

Fino a 7 Borse di Studio per i ragazzi che, con il loro talento e la loro intenzione di impegnarsi nello studio della Musica Moderna, convinceranno fino in fondo la commissione IEM.

Questa è la risposta che lo IEM Music Institute dà a questo periodo di difficoltà ed incertezze: “La musica non si deve fermare! Siamo pronti ad investire le nostre risorse professionali nel talento: questo vuol dire offrire la possibilità di frequentare i nostri corsi gratuitamente per tutto l’anno accademico 2020/2021.”

L’occasione è rivolta a coloro che intendono impegnarsi in uno dei corsi accademici che l’Istituto di Musica propone per le iscrizioni pervenute entro e non oltre il 16 ottobre 2020.

Allo IEM Music Institute offrono la propria esperienza insegnanti selezionati e qualificati, tutti musicisti con esperienze pluriennali impegnati in un cospicuo ventaglio di proposte formative: corso di chitarra con il deconte Federico Nicola, pianoforte e tastiere con Lorenzo Morra, di violino con Luisa Avidano, batteria con Marco Sacchetto e corso di basso elettrico con Leonardo Barbierato; ma anche formazione teorica, di armonia, tecniche di composizione, educazione alla presenza sul palcoscenico.

E naturalmente corsi di canto moderno con i docenti Stefano Corona e Valentina Tesio.

Seminari e laboratori integrativi, organizzati alla presenza di ospiti di eccezione, completano il quadro accademico nel segno di una formazione dinamica, orientata certamente alla valorizzazione del talento, ma anche al futuro, alla possibilità di generare contatti e occasioni nel mondo della musica.

Il percorso accademico dello IEM, oggetto delle Borse di studio, è previsto su quattro livelli, ciascuno intervallato da un esame.

Per maggiori informazioni su Regolamento, Termini e Condizioni visitare il sito internet www.iemusica.it