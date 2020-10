I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Asti sono stati impegnati nella notte in un incendio di un autoarticolato sull’Autostrada A21 Torino-Piacenza.

Il TIR ha preso fuoco, per cause da accertare, nei pressi della stazione di servizio di Villanova Asti, in direzione sud, verso Piacenza. Non si segnalano feriti.