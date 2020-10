Tentato furto ad una tabaccheria di Diano d’Alba: due giovani denunciati dai Carabinieri

Ha portato all’individuazione e alla denuncia di due giovani l’attività di indagine intrapresa dai Carabinieri della Stazione di Diano d’Alba a seguito del tentativo di un furto ai danni di un tabaccaio del paese, consumato nella notte del 4 settembre scorso.

In quella circostanza, due individui hanno cercato di penetrare all’interno di una rivendita di tabacchi annessa ad un distributore di carburanti. Disturbati da qualcosa, i due non sono riusciti nel loro intento e si sono dati alla fuga per le campagne limitrofe.

I Carabinieri della locale Stazione, dopo numerosi accertamenti e dopo aver consultato le immagini della videosorveglianza della zona, sono riusciti ad individuare i presunti autori del tentato furto che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Asti. Si tratta di due ragazzi italiani di 19 e 21 anni, in attesa di occupazione, residenti nell’albese.