Superbonus 110%: se ne parla in un incontro a Villanova d’Asti

Giovedì 29 ottobre al cinema comunale di Villanova d’Asti, l’Amministrazione comunale organizza, con la collaborazione dello Studio Brignolo e di alcuni professionisti, una giornata formativa in merito al Superbonus del 110% per interventi edilizi di risparmio energetico per immobili, condomini ed abitazioni unifamiliari

Si discuterà degli impatti economici ed ambientali che tale incentivo potrà avere insieme a: Pier Paolo Bosso, presidente Confedilizia Piemonte e Valle d’Aosta e consulente per il Sole 24 Ore; Andrea Giaretti esperto in campo urbanistico ed architettonico; Paola Uguaglia specializzata nel campo energetico.

Per partecipare è necessario prenotarsi, scrivendo all’indirizzo: protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it o telefonando al numero 0141946085.