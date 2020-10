Strade e viabilità per l’arrivo del Giro d’Italia: come ci si muoverà a Castello di Annone venerdi 23 ottobre

Il Comune di Castello di Annone informa che, per la giornata di venerdì 23 Ottobre, in occasione del passaggio della 19° tappa (Morbegno-Asti) del 103° Giro d’Italia, le strade saranno chiuse a tutti dalle ore 13.45 per una durata indicativa di 3 ore.

In particolare, lo stop alla viabilità interesserà il tratto compreso tra il bivio di Cerro Tanaro e la frazione di Quarto Inferiore, vale a dire la S.R. 10 ASTI-ALESSANDRIA e la strada provinciale n.27 che conduce a Nizza Monferrato.