Stasera su Rai Storia il documentario ‘ASTI, la città delle 100 torri”.

Stasera, in prima serata su Rai Storia, canale 54, verrà trasmesso il documentario ‘ASTI, la città delle 100 torri”.

Asti possiede un’infinità di edifici che svettano verso l’alto, con antichi merli di mattoni rossi: sono le torri astigiane. Severe sentinelle da secoli custodiscono la città, tesori e segreti.

“Un luogo da scoprire con calma, godendosi incredibili dettagli, come le torri che sorgono vicino ai palazzi medievali, individuabili per il colore rosso del mattone e il giallo del tufo che s’intrecciano in delicate cornici e decori.

È #Asti la meta del nuovo appuntamento con #StoriaDelleNostreCittà lunedì #5ottobre alle 21:10 su Rai Storia.

La collegiata di San Secondo diventerà sede dei commerci, cosa sapete della sua storia?”