Spaccio di stupefacenti tra Alta Langa e Valle Belbo: coppia arrestata dai Carabinieri

Si è conclusa nei giorni scorsi l’operazione condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Cortemilia, Cravanzana e Santo Stefano Belbo che, al termine di un’indagine durata alcune settimane, hanno arrestato due italiani, sequestrando stupefacenti e denaro.

In manette sono finiti un uomo e una donna conviventi di 35 e 40 anni, abitanti in un paese della Langa.

I Carabinieri seguivano i movimenti della coppia da qualche tempo e quando hanno avuto sufficienti elementi di riscontro, hanno di fatto dato il via all’operazione, sorprendendo i giovani in possesso di quasi un chilo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronta per essere smerciata.

Nella perquisizione domiciliare che ne è seguita i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato un bilancino digitale utile per il confezionamento delle dosi e oltre mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

I due venivano pertanto dichiarati in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Asti che ne disponeva gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, conclusasi con la convalida dell’arresto dei due che venivano rimessi in libertà.