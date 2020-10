Ad Asti si va verso il coprifuoco da mezzanotte alle cinque del mattino.

E’ quanto si apprende dall’Ansa Piemonte secondo cui a fonti interne alla maggioranza hanno riferito dell’intenzione del sindaco Maurizio Rasero di “chiudere” a scopo precauzionale già a partire da questo fine settimana, in un orario che le stesse fonti spiegano “danneggia nessuno e permette di non avere persone in giro”.

Sempre da quanto riportato dall’Ansa nuovi confronti in merito sono previsti in giornata tra lo stesso sindaco, il prefetto Alfonso Terribile e il questore Sebastiano Salvo.