Salute, venerdì dibattito online con Mauro Salizzoni organnizzato dal PD di Asti

Emergenza Covid-19 e non solo: mai come oggi la sanità si ritrova alla ribalta dell’attenzione civile e mediatica, ma soprattutto si manifesta nel suo valore universale e nei suoi caratteri di essenzialità e priorità per la cittadinanza.

Il Partito Democratico della provincia di Asti, interpretando queste esigenze, ha avuto la possibilità di organizzare un dibattito/confronto con uno dei suoi più autorevoli rappresentanti in Regione sul tema: il dottor Mauro Salizzoni, vicepresidente PD del Consiglio Regionale, con una carriera in Sanità di caratura mondiale: fondatore del Centro trapianti di fegato delle Molinette di Torino, professore ordinario di chirurgia generale all’Università di Torino e membro del Consiglio Superiore di Sanità, tra i molteplici ruoli esercitati in carriera.

L’appuntamento, inizialmente programmato “in presenza” a Villanova d’Asti, è stato ripensato ed organizzato in modalità online e si terrà a partire dalle ore 18,30 di venerdì 23 ottobre 2020, con partecipazione attraverso il seguente collegamento: https://global.gotomeeting.com/join/599362525

Un confronto, dunque, che avrà nell’emergenza Covid-19 un focus imprescindibile, ma che intende promuovere una riflessione sulla sanità a livello regionale e dell’Astigiano, con particolare attenzione alle prospettive di riordino della rete ospedaliera, da un lato, e del potenziamento dei servizi sanitari di prossimità e sul territorio, dall’altro.

Al dibattito parteciperanno: Mauro Salizzoni, Consigliere Regionale del PD e membro Comm.Sanità, Christian Giordano sindaco di Villanova d’Asti, Maria Ferlisi Capogruppo PD al Comune di Asti, Mauro Stroppiana Consigliere comunale di Canelli lista “Insieme per Canelli” e Elena Accossato coordinatrice circolo PD Alto Astigiano.

A coordinare e moderare il dibattito il sindaco del comune di Baldichieri d’Asti e vicesegretario provinciale del Partito Democratico, Gianluca Forno.