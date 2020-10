Rocchetta Tanaro, da molti mesi la Casa di Riposo è covid free: stanza per gli incontri con i familiari e videochiamate

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della Casa di riposo comunale a Rocchetta Tanaro.

Come ormai da molti mesi, continua a restare completamente Covid-free Casa di riposo comunale a Rocchetta Tanaro, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Un risultato ottimale – in controtendenza rispetto al graduale aumento dei casi recentemente registrato in tutta la provincia di Asti – che riempie di soddisfazione il direttore Walter Borro e tutto il personale della struttura, quotidianamente impegnato nell’accurata sanificazione degli ambienti così come nell’utilizzo scrupoloso di mascherine, guanti e camici monouso.

Per i familiari degli ospiti il prezzo da pagare per la sicurezza dei propri cari sono purtroppo le limitazioni imposte durante le visite, in una stanza appositamente dedicata: ancora adesso vengono consentiti soltanto incontri protetti (con mascherina e gel igienizzante) e a distanza di più di due metri di un solo congiunto per massimo mezz’ora, su appuntamento e alla presenza comunque di un operatore.

Per ovviare alla forzata limitazione dei contatti, in tutti questi mesi è stato comunque sempre garantito in determinate fasce orarie un regolare servizio di videochiamata ai propri familiari tramite WhatsApp: una medicina davvero efficace, in grado di risollevare immediatamente l’umore suscitando forti emozioni positive.